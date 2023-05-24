В Одинцове на строительном рынке произошел пожар в торговых павильонах

Площадь возгорания составила 500 кв. м

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на строительном рынке "Акос" в Одинцове, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре на рынке по улице Внуковская, дом 11 поступила в 22:39. Первоначальная площадь возгорания составляла 150 кв. м. "Горит торговый павильон. Дальнейшая информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что площадь пожара увеличилась до 500 кв. м. "Происходит возгорание торговых павильонов на площади 500 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет. Ликвидация пожара осложнена высокой пожарной загрузкой", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в тушении задействованы более 85 человек и 27 единиц техники.

Строительный рынок "Акос" работает более 20 лет. На территории общей площадью 5,5 га расположено более 350 специализированных строительных магазинов.