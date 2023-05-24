В Ивановской области в ДТП погибли три человека

Еще четверо пострадали

ТАСС, 24 мая. Пассажирский автобус Mercedes и грузовой автомобиль "Камаз" столкнулись на трассе Иваново - Владимир в Ивановской области, в результате ДТП три человека погибли и четверо получили травмы. Об этом сообщила в среду в Telegram-канале пресс-служба УМВД по Ивановской области.

"Пассажирский автобус Mercedes, следовавший в сторону Владимира, столкнулся со встречным большегрузом "Камаз", который ехал из Москвы. Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте ДТП. Погибли два пассажира - мужчина и женщина. Несколько человек получили серьезные травмы, четверо уже доставлены в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло вечером в среду на трассе Иваново - Владимир в районе населенного пункта Синяя Осока. В салоне автобуса, который следовал из Кинешмы в Москву, находились семь пассажиров. "Информация по пострадавшим и степени тяжести травм уточняется. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, эксперты-криминалисты, сотрудники ДПС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении УМВД по Ивановской области.