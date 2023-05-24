Под Астраханью из-за аварии произошел разлив нечистот на площади 450 тыс. кв. м

Ущерб превысил 2 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Крупная авария на канализационно-насосной станции в селе Старокучергановка под Астраханью привела к разливу нечистот на площади 450 тыс. кв. м. Ущерб от причиненного природе вреда оценили в более 2 млрд рублей, сообщается в среду в Telegram-канале Росприроднадзора.

"В селе Старокучергановка Астраханской области на канализационно-насосной станции (КНС) произошла крупная авария. В результате нечистоты растеклись по территории 450 тыс. кв. метров. Инспекторы Росприроднадзора вместе со специалистами ЦЛАТИ (Центра лабораторного анализа и технических измерений - прим. ТАСС) провели выездное обследование. В пробах почв были зафиксированы значительные превышения загрязняющих веществ", - говорится в сообщении с уточнением, что сумма ущерба превысила 2 млрд рублей.

Установлено, что неисправная КНС эксплуатировалась "Астрводоканалом". Предприятие привлечено к административной ответственности. Возмещение суммы причиненного природе вреда находится на контроле Росприроднадзора, добавили в ведомстве.