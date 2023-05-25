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Военная операция на Украине

ВСУ за сутки 17 раз обстреливали населенные пункты ДНР

Под огнем оказались Донецк, Александровка, Пантелеймоновка и Ясиноватая

ДОНЕЦК, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 17 раз обстреливали населенные пункты ДНР, выпустив 97 боеприпасов. Об этом сообщило в ночь на четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, зафиксировано 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм. Удары наносились по Донецку, Александровке, Пантелеймоновке и Ясиноватой. Всего было выпущено 97 боеприпасов.

Информация о жертвах и раненых за прошедшие сутки не поступала, повреждены пять домов. 

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