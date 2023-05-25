В МЧС не подтвердили информацию о пожаре в здании Минобороны в Москве

В ведомстве сообщили, что возгорания не обнаружили

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. МЧС не обнаружило пожара в здании Минобороны в Москве, сообщили в четверг журналистам в ГУ МЧС РФ по Москве.

"Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же как и сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении пресс-службы столичного управления.

Ранее сообщалось о том, что в здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов. Также в некоторых Telegram-каналах очевидцы сообщали о едком запахе в районе здания военного ведомства.