В Якутии вода ушла с подтопленных территорий в двух поселениях

Речь идет о селах Чапчылган и Чагда

ЯКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. В Амгинском и Кобяйском районах Якутии 2 села освободились от воды за сутки, подтопленными в результате паводка остаются свыше 100 дворовых территорий в регионе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"За сутки от воды освободились села Чапчылган и Чагда, на реке Колыма в 41 км ниже села Колымское проводились взрывные работы, совершен один подрыв, и израсходована 1 тонна взрывчатых веществ. Также по маршруту Среднеколымск - Лобуя - Колымское - Черский проведен авиамониторинг, сегодня запланировано использование беспилотного летательного аппарата", - процитировали в пресс-службе начальника главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина.

Спасатели оказывают всю необходимую помощь, проводятся берегоукрепительные мероприятия и работы по увеличению гидротехнического сооружения "Сискэс" в Таттинском районе региона. В населенных пунктах выставлены круглосуточные посты, ведутся активный мониторинг рек и обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Всего на территории Якутии остаются подтопленными свыше 100 дворовых территорий, а также 30% взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка.