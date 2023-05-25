В Красноярске задержали группу автоподставщиков

Их подозревают в организации более 100 подставных ДТП

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Полиция задержала группу автоподставщиков, подозреваемых в организации более 100 случаев подставных ДТП в Красноярске. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

"В Красноярске сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали группу автоподставщиков. Они подозреваются в более чем 100 автоподставах", - говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленники приобретали автомобили (Porsche, Mercedes, Honda, Hyundai), на ремонт и запчасти которых страховые компании выплачивали значительные суммы. "Далее они устраивали подставные ДТП, намеренно их разбивая, а затем оформляли необходимые документы, после чего страховая выплачивала денежные средства на их ремонт", - пояснили в пресс-службе.

Оперативники уголовного розыска вместе с сотрудниками спецназа Управления Росгвардии задержали шесть фигурантов организованной группы. В число мошенников также вошла сотрудница страховой фирмы, которая консультировала злоумышленников в вопросах выплаты компенсаций за ДТП.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере страхования". Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - добавили в ведомстве.