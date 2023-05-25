В Иркутске завели дело на мужчину, который облил бензином и поджег бывшую жену

Женщина получила ожог не менее 70% тела

ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Иркутска, который в торговом павильоне облил бензином и поджег продавца - свою бывшую жену. Женщина находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "д, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 мая мужчина в торговом павильоне разлил легковоспламеняющуюся жидкость, а также облил ею продавца, после чего поджег. В результате и женщина, и подозреваемый получили значительные ожоги. В настоящее время 37-летняя женщина находится в реанимации, она получила ожог не менее 70% поверхности тела, добавили в пресс-службе.

У подозреваемого ожог около 25% тела, он также находится в больнице. Следователи СК выясняют мотив преступления. Установлено, что женщина - бывшая жена подозреваемого.