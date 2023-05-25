В Севастополе отразили атаку беспилотников

Два из них сбили, несколько заглушили и посадили

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Атака беспилотников была отражена на Севастополь. Два беспилотника сбиты, еще несколько были заглушены и посажены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом написал в четверг в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

"Рано утром наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе поселка Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали", - написал Развожаев.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одна из последних атак была совершена 7 мая, тогда один дрон потерял управление и упал в лесополосе на окраине Севастополя, два других были сбиты над морем.