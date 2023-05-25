Националист Богданов был среди украинских диверсантов, напавших на Белгородскую область

В отношении него возбудили уголовное дело

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Националист Илья Богданов (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), перешедший на сторону Украины, был в составе украинской диверсионной группы, которая проникла на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в силовых структурах.

"В настоящее время есть основания утверждать, что среди украинских диверсантов, которые проникли в Белгородскую область, был русский националист Илья Богданов. Также он значится среди участников террористической атаки на села в Брянской области в начале марта текущего года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении Богданова, который после начала вооруженного конфликта в 2014 году перешел на сторону Украины, возбуждено уголовное дело, он находится в розыске. Ранее Богданов был офицером ФСБ.

В правоохранительных органах ранее сообщали ТАСС, что среди участвовавших в нападении на Белгородскую область диверсантов были националист Алексей Левкин и член запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России" Максимилиан Андронников. Оба объявлены в розыск.

Украинские диверсанты 2 марта проникли в приграничный район Брянской области. По официальным данным, погибли два человека, ранение получил мальчик 2012 года рождения. В ФСБ сообщили, что вместе с силами Минобороны РФ проведены "мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов". Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.

Украинская диверсионно-разведывательная группа в минувший понедельник проникла на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области. По последним данным, ранены 13 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся на территорию региона.