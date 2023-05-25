В ЛНР сообщили о подорвавшейся на противотанковой мине ВСУ жительнице Харьковской области

Женщина получила тяжелые ранения

ЛУГАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Мирная жительница подорвалась на автомобиле на противотанковой мине ВС Украины (ВСУ) в Харьковской области, получив тяжелые ранения. Об этом ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Кисловка женщина, управляя автомобилем, возле украинского блокпоста по указанию военнослужащего съехала на обочину грунтовой дороги для пропуска военной колонны вооруженных формирований Украины. При начале движения одним колесом автомобиль наехал на противотанковую мину и подорвался", - сказал он со ссылкой на данные разведки РФ.

По словам Марочко, "проезжающие мимо неравнодушные гражданские лица" доставили пострадавшую в ближайшую больницу. Состояние раненой женщины врачи оценили как тяжелое.