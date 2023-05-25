В Хабаровском крае начался сезон грозовых пожаров

В Солнечном районе зафиксировали два возгорания

ХАБАРОВСК, 25 мая. /ТАСС/. Сезон грозовых пожаров начался в Хабаровском крае, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Одно такое возгорание обнаружено накануне в Солнечном районе. Всего за сутки там было зафиксировано два пожара - второй очаг возник в результате перехода огня от железной дороги", - говорится в сообщении.

Возгорания находятся в районе поселений Джамку и Горин, угрозы им нет. Огнем охвачено в общей сложности около 12 га. На тушении сейчас работают 66 сотрудников и 11 единиц техники. Возгорания ликвидируют в течение суток.

Грозовые пожары начинаются в регионе в конце мая. Часто они возникают на сопках в отдаленных районах, куда добраться людям и технике практически невозможно. Из-за этого их тушение сильно осложнено. Прошлым летом в основном фиксировались именно такие возгорания, они в большом количестве появлялись на севере региона. В этом году для их тушения в северные районы завезли дополнительный запас топлива - 160 тонн. Тушат грозовые пожары в основном при помощи авиации.

В регионе также сохраняется риск пожаров, возникающих по вине человека. В крае действует режим ЧС в лесах, он запрещает разводить костры, сжигать мусор - все, что может спровоцировать новые возгорания. За нарушения предусмотрены штрафы - физические лица могут быть наказаны суммой до 40 тыс. рублей, а юридические - до 2 млн рублей.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 281 возгорание на площади более 95,4 тыс. га, уточнили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.