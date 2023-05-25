На Кубани из-за ливней обрушился подъезд к временной дороге на трассе "Кавказ"

Восстановить проезд планируется до конца суток

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Подъезд к временной переправе через реку Фарс в Мостовском районе Краснодарского края на участке федеральной трассы Р-217 "Кавказ" обрушился из-за сильных осадков. В настоящий момент движение через реку перекрыто, сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Черноморье".

"В 5 утра 25 мая из-за обильных осадков в восточных районах Кубани произошло подтопление и частичное обрушение временной автодороги к переправе через реку Фарс в Мостовском районе на участке км 72+711 федеральной трассы Р-217 "Кавказ", подъезд к Майкопу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время проезд через реку перекрыт. Восстановить проезд планируется до конца суток, если уровень воды в реке опустится ниже критических отметок.