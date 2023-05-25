Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело против российской теннисистки Сизиковой

Она обвинялась в спортивной коррупции

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Прокуратура Парижа окончательно прекратила уголовное дело в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой, которая обвинялась в спортивной коррупции. Об этом сообщил ТАСС в четверг ее адвокат Фредерик Бело.

"С российской теннисистки в парном разряде, задержанной и помещенной под арест во время турнира Ролан Гаррос 2021 года, по решению прокурора были сняты все обвинения, - сказал Бело. - Яна Сизикова, которая всегда заявляла о своей невиновности, теперь свободна от всех обвинений".

Собеседник агентства напомнил, что Сизикова ошибочно обвинялась в спортивной коррупции за действия, якобы совершенные во время турнира 2020 года. "После двух с половиной лет следствия прокуратура Парижа окончательно объявила о закрытии дела, посчитав что события, вменяемые Сизиковой, не могут быть установлены", - подчеркнул защитник.

Сизикова была задержана в начале июня 2021 года после матча на проходившем в Париже турнире "Ролан Гаррос" по подозрению в "умышленном проигрыше" в матче в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2020 года. Тогда соперницами россиянки и американки Мэдисон Бренгл были румынки Кристина-Андрея Миту и Патричия-Мария Циг. Румынские теннисистки выиграли тот матч со счетом 7:6, 6:4.

В активе Сизиковой один выигранный турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде и 43 выигранных турнира Международной федерации тенниса (ITF).