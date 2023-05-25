В бюро вице-канцлера ФРГ Хабека пришел конверт с белым порошком

Его изучают на предмет содержания опасных веществ

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Конверт с белым порошком поступил в бюро вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека ("Зеленые") в его родном избирательном округе во Фленсбурге (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Об этом сообщило в четверг агентство DPA.

Конверт поступил в среду около 16:50 мск. Работники бюро отнесли его в полицейский участок, где сотрудники правоохранительных органов вызвали на место пожарных. Поскольку природа вещества была неизвестна, из здания эвакуировали сотрудников, а район вокруг него оцепили. Затем пожарные, соблюдая все меры предосторожности, вынесли конверт из участка.

В настоящее время порошок изучают на предмет содержания опасных химических или радиоактивных субстанций. Как сообщила полиция, проблем со здоровьем у людей, которые имели контакт с конвертом, пока не возникло. Не исключено, что речь идет о простом песке. Результатов исследования пока нет.