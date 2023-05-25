Суд Барнаула рассмотрит дело экс-прокурора Новосибирской области и Забайкалья

Владимир Фалилеев обвиняется в получении взяток

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове изменил территориальную подсудность уголовного дела экс-прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева, обвиняемого в получении взяток. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Барнаула. Об этом сообщила ТАСС адвокат Фалилеева Антонина Бартенева.

"Изменили территориальную подсудность на Барнаул. Ленинский район", - сказала собеседница агентства, уточнив, что защита намерена обжаловать решение суда.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что по делу Фалилеева утверждено обвинительное заключение.

Фалилеев, возглавлявший прокуратуру Забайкальского края на протяжении семи лет, стал прокурором Новосибирской области в мае 2015 года. В 2018 году СМИ сообщали о его досрочной отставке по результатам проверки Генпрокуратуры РФ, выявившей многочисленные нарушения в работе регионального надзорного ведомства.

16 февраля 2022 года Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин были задержаны по подозрению в получении взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного торгового центра "Восток", расположенного на окраине Новосибирска, куда после закрытия крупнейшего в Сибири Гусинобродского рынка в 2015 году переместились многие продавцы. По данным источника ТАСС, представители криминальных кругов и руководство ТЦ давали взятки экс-прокурору за покровительство и уход от проверок. Позднее издание "Коммерсант-Сибирь" со ссылкой на данные СК сообщило, что Фалилеев обвиняется в получении около 10 млн рублей взяток от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство.