25 мая, 05:14,
обновлено 25 мая, 05:19
Военная операция на Украине

Аксенов сообщил об отражении атаки шести украинских БПЛА в Крыму

Алексей Павлишак/ ТАСС
© Алексей Павлишак/ ТАСС

Глава республики подчеркнул, что жертв и пострадавших нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) или посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в разных районах Крыма.

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Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее силы Черноморского флота сбили два БПЛА при атаке на Севастополь, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены силами РЭБ. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что разрушений в Севастополе нет.  

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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