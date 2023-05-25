Аксенов сообщил об отражении атаки шести украинских БПЛА в Крыму

Глава республики подчеркнул, что жертв и пострадавших нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) или посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в разных районах Крыма.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее силы Черноморского флота сбили два БПЛА при атаке на Севастополь, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены силами РЭБ. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что разрушений в Севастополе нет.