Перекрывшее Суэцкий канал судно сняли с мели

Для этого были задействованы буксиры

КАИР, 25 мая. /ТАСС/. Администрация Суэцкого канала сняла с мели сухогруз Xin Hai Tong. Об этом сообщило в четверг судовое агентство Египта Leth Agencies.

"Администрация успешно сняла с мели сухогруз Xin Hai Tong в 07:40 [по местному времени]", - говорится в сообщении, в котором также отмечалось, что были задействованы буксиры.

По данным агентства, судно преграждало путь в течение двух часов. Сухогруз встал недалеко от входа в Суэцкий канал, позади него находились еще четыре судна.

5 марта 2021 года администрация Суэцкого канала объявила, что навигация по нему приостановлена из-за того, что на мель сел шедший под панамским флагом контейнеровоз Ever Given. По данным египетских властей, финансовые потери от блокировки канала насчитывали около $1 млрд.

Суэцкий канал - судоходный канал, связывающий Средиземное (город Порт-Саид) и Красное (город Суэц) моря. Проложен на территории Египта в наиболее узкой части Суэцкого перешейка, соединяющего Азию и Африку. Путь через него является кратчайшим между Индийским и Атлантическим океанами.

Канал был открыт для судоходства в 1869 году. В настоящее время по нему осуществляется 12% мирового объема морских грузоперевозок. Канал пропускает около 19 тыс. судов в год, или более 50 в сутки.