25 мая, 05:37,
обновлено 25 мая, 06:17

Движение на участке Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком

Интервалы были увеличены из-за проверки состава

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Движение поездов на центральном участке Сокольнической линии Московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее на центральном участке Сокольнической линии интервалы движения поездов были увеличены из-за проверки состава.

"Движение на Сокольнической линии (1) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (9:17 мск) - обновляется информация о происшествии.  

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