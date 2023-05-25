Движение на участке Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком

Интервалы были увеличены из-за проверки состава

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Движение поездов на центральном участке Сокольнической линии Московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее на центральном участке Сокольнической линии интервалы движения поездов были увеличены из-за проверки состава.

"Движение на Сокольнической линии (1) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (9:17 мск) - обновляется информация о происшествии.