ФСБ пресекла диверсии Украины на АЭС перед 9 мая

Задержанные дают признательные показания

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. ФСБ России предотвратила перед 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) совершить диверсии в отношении двух атомных электростанций. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ РФ предотвратила террористическую атаку на объекты ядерной энергетики, планировавшуюся спецслужбами Украины. Диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) Ленинградской и Калининской атомных электростанций (расположены в Ленинградской и Тверской областях - прим. ТАСС), что по замыслу украинских спецслужб привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.

Диверсионная группа

"В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены диверсионно-террористической группы (ДТГ) граждане Украины Майструк Александр 1978 года рождения (псевдоним Механик) и Усатенко Эдуард 1974 года рождения (псевдоним Макс), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 года рождения (псевдоним ЮБК), находящийся в настоящее время в Бельгии", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, они были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником СВРУ подполковником Виталием Горбатюком 1975 года рождения, прошли специальную подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. Затем незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.

"Кроме того, установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России, оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками", - добавили в ЦОС.

Контрабанда взрывчатки

В ФСБ рассказали, что для контрабандной доставки взрывчатки украинские спецслужбы задействовали международный канал грузовых перевозок по маршруту: город Хелм (Польша) - город Шальчининкай (Литва), далее через территорию Белоруссии в Ржевский район Тверской области. В качестве камуфляжа, отметили в ФСБ, использовался грузовой прицеп, в котором были оборудованы тайники.

"В ходе проведенных мероприятий из организованных диверсантами тайников изъято: 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества "С-4", 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и 2 пистолета ПМ с боеприпасами", - сообщили в ЦОС.

Признательные показания

В отношении членов ДТГ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 (диверсия) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Первая из статей предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая - от шести до восьми лет. Задержанные заключены под стражу.

"Фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с СВРУ, осуществлявшемся в целях подготовки и совершения диверсий на территории России. Мероприятия по документированию преступной деятельности и розыску организаторов, диверсантов и их пособников продолжаются", - отметили в ФСБ.