Полиция возбудила дело после ДТП с пассажирским автобусом в Ивановской области

Ход расследования контролируется прокуратурой области

ТАСС, 25 мая. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза в Тейковском районе Ивановской области, где три человека погибли и четверо пострадали. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба управления МВД по региону.

"Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой области. "Тейковская межрайонная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о пассажирских перевозках и о безопасности дорожного движения", - сказали в пресс-службе ведомства.