25 мая, 06:10

Порядка 50 многоквартирных домов в Калуге остались без воды из-за аварии

Прокуратура организовала проверку

КАЛУГА, 25 мая. /ТАСС/. Порядка 50 многоквартирных домов в районе Октябрьской улицы в Калуге остались без воды из-за аварии в системе водоснабжения. Прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокурор области Константин Жиляков поручил прокуратуре Калуги организовать проверку и принять меры реагирования в связи с аварией на системе водоснабжения в районе улице Октябрьской, в результате чего без воды находятся порядка 50 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Как уточнил градоначальник Дмитрий Денисов, утечка воды уже оперативно устраняется. "Пока без воды остаются несколько улиц в районе больницы скорой медицинской помощи", - добавил он. 

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