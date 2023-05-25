Экс-прокурора Новосибирской области и Забайкалья доставили в тюремную больницу

По словам адвоката, Владимир Фалилеев имеет несколько хронических заболеваний, патологии внутренних органов, проблемы сердечно-сосудистой системы, а также страдает диабетом

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в коррупции бывший прокурор Новосибирской области и Забайкальского края Владимир Фалилеев госпитализирован в тюремную больницу в связи с ухудшением состояния здоровья.

Об этом ТАСС сообщила его защитник Антонина Бартенева.

"[Он госпитализирован] в ЛИУ-10, неожиданно перевели из СИЗО. Состояние здоровья ухудшилось", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Фалилеев имеет несколько хронических заболеваний, патологии внутренних органов, проблемы сердечно-сосудистой системы, а также страдает диабетом. Ранее Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове изменил территориальную подсудность уголовного дела экс-прокурора и принял решение перенести рассмотрение в Барнаул. В заседании Фалилеев принимал участие по ВКС.