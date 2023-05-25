В Казани мужчина выстрелил в охранника больницы

Подозреваемый задержан

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. В Казани мужчина проник в здание поликлиники и ранил из огнестрельного оружия женщину-охранника. Подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба МВД по Татарстану в Telegram-канале.

"В 04:25 неизвестный проник в здание поликлиники на улице Гладилова города Казани. Увидев женщину-охранника, он выстрелил в нее, предположительно, из огнестрельного оружия, а затем скрылся", - говорится в сообщении.

67-летняя потерпевшая сообщила о нападении в полицию. Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска и сотрудниками ГАИ. "Им оказался 50-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления против личности житель республики", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники следственно-оперативной группы проводят обыски по месту жительства подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, пострадавшая женщина с ранением грудной клетки госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование взято на особый контроль в аппарате прокуратуры Республики Татарстан.