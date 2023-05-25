В Краснодаре ввели локальный режим ЧС после взрыва бытового газа в пятиэтажке

На месте инцидента также развернут оперативный штаб

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Локальный режим ЧС ввели в Краснодаре после взрыва бытового газа в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Клиническая, до конца дня специалистам поручено приступить к разбору опасных нависающих конструкций. Об этом мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в Telegram-канале.

"Ввели локальный режим ЧС. Это позволит нам продолжить оперативно принимать меры по восстановлению дома и выплатить людям компенсации. Поручил до конца дня определиться с планом восстановительных работ, приступить к разбору опасных нависающих конструкций, сделать ограждение и обеспечить охрану, составить списки на выплаты", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что в соседнем доме развернут оперативный штаб.