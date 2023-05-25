В Приамурье площадь лесных пожаров снизилась в 10 раз

Глава региона Василий Орлов также отметил, что хорошо зарекомендовала себя и система раннего обнаружения возгораний

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Амурской области снизилась в 10 раз - с 2 млн га в 2018 году до 220 тыс. га в прошлом году. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов во время итогового отчета о работе областного правительства за пять лет.

"В борьбе с еще одной угрозой - лесными пожарами - за пять лет мы достигли заметных успехов. Если в 2018 году площадь пожаров составила больше 2 млн га, то в 2022 году - около 220 тыс. га, почти в 10 раз меньше", - сказал губернатор, уточнив, что в значительной степени это результат обновления парка техники.

С 2019 года регион приобрел 68 единиц техники и больше 300 единиц лесопожарного оборудования.

"Хорошо зарекомендовала себя и система раннего обнаружения возгораний. 49 специализированных комплексов "Лесохранитель" установлены на вышках сотовой связи. А благодаря подключению к системе космического мониторинга время получения информации о пожарах снизилось с 8 часов до 10 минут, что позволяет максимально оперативно их тушить", - добавил Орлов.

В Telegram-канале центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области сообщили, что с начала пожароопасного сезона на территории области зарегистрировано 248 пожаров на общей площади 168 976 га. Пик весеннего пожароопасного периода уже пройден.