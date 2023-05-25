В Тюменской области площадь природных пожаров составила более 700 га

В тушении принимают участие в общей сложности 441 человек

ТАСС, 25 мая. Лесные и ландшафтные пожары на общей площади более 700 га действуют в Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

"По данным на утро 25 мая на территории Тюменской области действуют 10 лесных пожаров на площади 341,5 га, 5 из них локализованы на площади 71,8 га. За истекшие сутки 24 мая было зафиксировано 3 новых лесных пожара на площади 8 га. Ликвидировано 5 пожаров на площади 206,6 га. По состоянию на утро 25 мая в Тюменской области действуют 5 ландшафтных пожаров на общей площади 437 га, из них в стадии локализации - 3 пожара на площади 187 га", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки 24 мая действовало 14 ландшафтных пожаров на общей площади 539 га, ликвидировано 9 пожаров на площади 102 га.

Тушением природных пожаров в Тюменской области занимается в общей сложности 441 человек, используется 62 единицы техники. Продолжается использование авиации. Для тушения природных пожаров 24 мая применялись 5 вертолетов с водосливными устройствами. Произведено 144 слива воды общим объемом свыше 673 тонн.

В Тюменской области действует режим ЧС гражданам запрещено посещать леса, природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.