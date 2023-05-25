В Свердловской области за сутки потушили 17 природных пожаров на площади 2 тыс. га

Борьбу с огнем ведут 850 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали 17 природных пожаров на площади 2 тыс. га за прошедшие сутки в Свердловской области. Продолжает действовать 19 возгораний на площади 6,2 тыс. га, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за прошедшие сутки, 24 мая, ликвидировали 17 природных пожаров на общей площади 2 тыс. га. <…> 25 мая в регионе действует 19 природных пожаров на общей площади 6,2 тыс. га, из них локализовано 13 пожаров на площади 1,5 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, за прошедшие сутки были потушены пожары в Сосьвинском, Полевском, Режевском и Березовском городских округах, а также в городском округе Пелым. Борьбу с огнем ведут 850 человек и более 120 единиц спецтехники.

С 24 мая в отдельных районах Свердловской области установилась аномально жаркая погода, сообщили в Уральском гидрометцентре. В большинстве районов региона сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. По данным заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергея Махнева, по фактам ландшафтных природных пожаров в регионе возбуждено 34 уголовных дела.