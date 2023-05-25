В Иркутске осудили 10 членов банды, похищавшей людей с целью вымогательства

Как сообщили в СК, девять участников преступной группы получили реальные сроки от 5 до 15,5 года, а еще один человек получил условное наказание

ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к реальному лишению свободы на сроки от 5 до 15,5 года девять участников банды, которая действовала с 2011 по 2018 год и занималась похищением людей, вымогательством, изготовлением и сбытом оружия. Еще один фигурант получил условный срок. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.

"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении десяти человек. <…> Приговором Иркутского областного суда все подсудимые признаны виновными. С учетом мнения прокурора лидеру банды назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы, остальным от 5 до 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в исправительных колониях строгого и особого режимов. Один фигурант уголовного дела осужден на 6 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, банду создал мужчина, который уже имел преступный опыт. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, участники банды совершали преступления на территории Иркутска. Они похищали людей, которых избивали, кому-то причиняли ножевые и огнестрельные ранения, вымогали у них имущество. Потерпевшими признаны восемь человек.

Как сообщал ТАСС, в мае 2021 года по этому уголовному делу был осужден член банды, который являлся сторонником террористической организации и склонял двух жителей Иркутска уехать в Сирию для участия в боевых действиях. Мужчина получил 13 лет колонии строгого режима. Его судили раньше в связи с тем, что он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.