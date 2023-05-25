В Коми гроза повредила идущий в НАО кабель "Ростелекома"

Обрыв произошел в труднодоступной местности

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Причиной повреждения кабеля магистральной линии связи "Ростелекома" в Республике Коми стала гроза, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа (НАО).

24 мая в 15:45 мск зафиксировано повреждение магистральной линии связи "Ростелекома" на участке между поселками Синегорье и Среднее Бугаево Усть-Цилемского района Республики Коми, в результате весь НАО остается без большинства услуг связи.

"На 5:00 мск кабель раскопан, поврежден от грозы. На данный момент ведутся ремонтные работы", - сказали в пресс-службе.

Обрыв природного характера произошел в труднодоступной местности, в 151 км от Нарьян-Мара. В настоящее время в НАО работают голосовая связь от МТС, мобильный интернет, стационарные телефоны и большинство терминалов безналичной оплаты.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе архангельского филиала "Ростелекома" авария случилась из-за удара грозовой молнии по кабелю, который лежит в земле на глубине 1,5 м. "В настоящее время специалисты "Ростелекома" работают над восстановлением кабеля и поиском возможных новых повреждений. Параллельно ведется строительство новых участков линии связи для исключения подобных инцидентов в будущем, - сказала собеседница агентства. - Дополнительно из Усть-Цильмы отправлены две аварийно-восстановительные бригады для оказания помощи первой. Предполагается, что работы по восстановлению работы сети связи закончатся до конца дня".

Магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения, а также услугами телефонной связи. Канал связи, идущий из Республики Коми, является единственным.