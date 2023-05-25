В Херсонской области обнаружены два тайника с оружием, боеприпасами и формой ВСУ

Гранаты Ф-1 с запалами были уничтожены, остальные предметы помещены в комнату хранения территориального отдела полиции

ГЕНИЧЕСК, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили два тайника с оружием и снаряжением ВСУ в селах Водославка и Спиридоновка Новотроицкого района Херсонской области. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале "МВД медиа".

"В нежилых постройках полицейские выявили два оборудованных тайника со следующим содержимым: АКМ 1974 года выпуска калибра 7,62 мм, четыре магазина к АКМ, три гранаты Ф-1, из которых одна без запала, три запала УЗРГМ, 17 патронов калибра 5,45 мм, одна банка пороха "Крук" около 200 граммов, два комплекта формы ВСУ, десять мобильных телефонов, перочинный нож, три армейских котелка, фляга армейская, медный провод (шпагат), фотоаппарат", - отмечается в сообщении.

Найденные гранаты Ф-1 с запалами были уничтожены контролируемым подрывом. Остальные предметы были помещены в комнату хранения территориального отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.