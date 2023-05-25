25 мая, 07:14

СК возбудил дело после обрушения беседки в школе в Удмуртии

В результате инцидента есть пострадавшие

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения беседки на территории школы в Удмуртии, в результате чего пострадали несколько детей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Удмуртия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского управления Рустаму Тугушеву доложить о ходе расследования. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияУдмуртия
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