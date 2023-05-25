25 мая, 07:33

Найденных на Эльбрусе туристов из Белоруссии доставили в Ставропольский край

Комментарий начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР Айтека Сикалиева
© ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской республике

Угрозы жизни людей нет

ТАСС, 25 мая. Спасатели доставили найденных на Эльбрусе белорусских туристов в город Лермонтов Ставропольского края, поисково-спасательная операция прошла успешно.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Поисково-спасательная операция на Эльбрусе завершена успешно. Все туристы доставлены в город Лермонтов Ставропольского края. Угрозы жизни людей нет. В готовности к оказанию помощи находятся специалисты психологической службы Главного управления МЧС России по КЧР", - сказали в пресс-службе. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
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