В Ростовской области объявили экстренное предупреждение о ливнях с градом

Спасатели призвали жителей соблюдать правила безопасности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Сильные дожди, ливни и ветер, порывы которого будут достигать 20-23 м/с, ожидаются в Ростовской области в четверг. Штормовое предупреждение объявило ГУ МЧС России по региону.

"По информации Росгидромета, до конца суток 25 мая местами по Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей области соблюдать правила безопасности. В частности, при грозе рекомендуется обходить опоры линий электропередачи, рекламные щиты и шаткие конструкции.