Суд приговорил жителя Красноярского края к 15 годам колонии за убийство двух человек

Также подсудимый должен выплатить материальный ущерб 1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Мужчина, убивший жену и ее коллегу в Красноярском крае, приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила региональная прокуратура Красноярского края.

"Красноярский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Нижнеингашского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление). <…> Мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемый приревновал свою жену к коллеге по работе и решил его убить. Зная маршрут движения мужчины из дома до работы, он спрятался в кустах за зданием местного клуба, заранее взяв с собой кухонный нож.

"В момент, когда потерпевший проходил мимо, обвиняемый нанес несколько ударов оружием, один из которых попал в сердце. Супруга потерпевшего, следовавшая за мужем, стала случайным очевидцем нападения. Обвиняемый, опасаясь быть задержанным, кинул в нее камень, после чего настиг ее и также нанес несколько ударов ножом. Злоумышленник оттащил убитых в кусты и присыпал травой, а находящуюся на них одежду сжег", - пояснили в ведомстве.

Также подсудимый должен выплатить материальный ущерб 1 млн рублей в пользу ребенка погибших.