На Украине застрелившего пятилетнего ребенка экс-полицейского приговорили к 4 годам тюрьмы

С Ивана Приходько также взыскали $3,6 тыс. в пользу государства и около $27 тыс. компенсации родственникам погибшего мальчика

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Переяслав-Хмельницкий городской районный суд (Киевская область) в четверг приговорил бывшего полицейского Ивана Приходько к четырем годам лишения свободы за непреднамеренное убийство пятилетнего ребенка в 2019 году. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

31 мая 2019 года четыре человека, в том числе двое полицейских, употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком и решили пострелять по металлическим банкам. В результате одна пуля попала в находящегося в соседнем дворе пятилетнего Кирилла Тлявова, мальчик получил ранение и через четыре дня умер в больнице.

С главного обвиняемого Приходько в пользу государства взыскано более 135 тыс. гривен (около $3,6 тыс.). Также он должен выплатить 1 млн гривен (около $27 тыс.) компенсации родственникам погибшего мальчика. Другому бывшему полицейскому Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок в 2 года. Еще двоих фигурантов дела - Дмитрия Кривошеева и сына Петровца (на момент совершения преступления ему не было 18 лет) - суд оправдал.

Гибель мальчика получила на Украине широкий резонанс. Подозреваемых задержали быстро, впоследствии они были арестованы без права внесения залога. Однако оба стража порядка не признали свою вину и отказались от сотрудничества со следствием. 4 июня 2019 года по всей стране прошли акции протеста, участники которых требовали отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова, "покрывающего своих подчиненных". Акции прошли в Переяславе-Хмельницком, Киеве, Херсоне, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре (ранее - Днепропетровск), Львове, Житомире, Ужгороде, Николаеве. В родном городе мальчика в ходе митинга произошли столкновения с силовиками, которые применили в отношении активистов слезоточивый газ. 5 июня оба полицейских были уволены из органов внутренних дел.

Депутаты Верховной рады инициировали в парламенте сбор подписей за отставку Авакова в связи с гибелью ребенка. Уже 6 июня петиция, опубликованная двумя днями ранее, набрала необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тыс. голосов, однако в отставку Аваков отправлен не был.

В декабре 2022 года Приходько был освобожден из-под стражи и переведен под круглосуточный домашний арест из-за решения Европейского суда по правам человека. Также суд постановил выплатить ему компенсацию в более чем 9 тыс. евро.