В Приамурье восстановили трафик большегрузов после повреждения моста через реку Рогачи

Движение запустили в обход переправы

ТАСС, 25 мая. Движение для большегрузов восстановлено на участке федеральной автодороги "Лена" в Приамурье после повреждения моста через реку Рогачи. Оно запущено в обход моста, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

"Движение транзитного транспорта запущено в обход моста через реку Рогачи. Работы по строительству временного объезда протяженностью 217 м закончились в 06:50 (00:50 мск). Процесс занял чуть больше суток. В настоящее время скопление транспорта на подъездах к мосту отсутствует", - сообщили в пресс-службе.

Для отсыпки земляного полотна объездной дороги использовано более 8 тыс. куб. м крупнообломочного скального грунта. Пропуск воды обеспечивают две трубы, по 18 м каждая. Специалисты продолжают восстановительные работы, для этого планируется использовать более 3 тыс. куб. м материала.

"ФКУ Упрдор "Лена", в чьем ведении находится данный мост, готовит необходимые расчеты для проектирования работ по капитальному ремонту искусственного сооружения", - добавили в пресс-службе.

23 мая на 138-м км автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск (Амурская область) произошло разрушение опоры моста.