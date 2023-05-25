25 мая, 09:24

СМИ: в результате нападения в Японии ранены четыре человека

Среди них два сотрудника полиции, сообщил телеканал NHK

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека, среди которых два сотрудника полиции, получили огнестрельные и ножевые ранения в результате нападения неизвестного в японском городе Накано (префектура Нагано). Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

По имеющимся данным, злоумышленник, у которого при себе охотничье ружье, до сих пор на свободе. По данным агентства Kyodo, он одет в камуфляжную одежду, солнцезащитные очки и маску.

Жителей просят не выходить на улицу. Подробности произошедшего не приводятся. 

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Япония
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