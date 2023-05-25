В Югре задержали подозреваемого в убийстве мужчины возле кафе

Как сообщили в СК, с задержанным ведутся оперативные мероприятия

ТАСС, 25 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который в среду утром нанес несколько смертельных ударов ножом мужчине возле кафе в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Да, он задержан. Сейчас с ним ведутся оперативные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что сотрудники полиции в течение суток установили местонахождение подозреваемого, он был задержан в одной из гостиниц Сургута. "Подозреваемый не выполнил требование о сдаче оружия и оказал сопротивление. В соответствии с законом "О полиции" к нему была применена физическая сила", - сказала она. Волк также добавила, что задержанный ранее был судим.

Ранее в местных Telegram-каналах и СМИ сообщили, что в Сургуте возле кафе у двух мужчин произошел конфликт. Один из них, согласно опубликованной видеозаписи, достал нож и несколько раз ударил другого, в результате пострадавший умер.

В экстренных службах сообщали ТАСС, что подозреваемый и погибший были родственниками. По предварительным данным, мужчина убил тестя на фоне конфликта из-за жены. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об убийстве.