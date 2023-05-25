Рабочего осудили на четыре года колонии по делу о пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"

На приговор подана жалоба в вышестоящую инстанцию, он пока не вступил в законную силу

МУРМАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Мурманска приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении рабочего, признав его виновным в пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Наказание назначено в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишения права заниматься деятельностью, связанной с газопламенной обработкой металлов, на срок два года", - сообщил собеседник агентства.

В суде отметили, что на приговор подана жалоба в вышестоящую инстанцию, он пока не вступил в законную силу.

По данным пресс-службы суда, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В апреле 2018 года Минобороны РФ заключило с Объединенной судостроительной корпорацией контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Пожар произошел 12 декабря 2019 года во время проведения ремонтных работ в Мурманске. Площадь возгорания составила 500 кв. м. В результате пожара погибли два человека, 14 пострадали.