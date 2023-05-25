В Удмуртии двух адвокатов арестовали по делу о покушении на мошенничество

Они обманом пытались получить 25 млн рублей, которые затем якобы должны были передать судьям, сотрудникам МВД

ТАСС, 25 мая. Двое адвокатов арестованы в Удмуртии по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Они обманом пытались получить 25 млн рублей, которые затем якобы должны были передать судьям, сотрудникам МВД и прокуратуры за вынесение процессуальных и судебных решений, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего и 46-летнего местных жителей, имеющих статус адвокатов. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с марта по 22 мая обвиняемые под предлогом посредничества при передаче взяток судьям и должностным лицам республиканских МВД и прокуратуры за вынесение процессуальных и судебных решений получили от местной жительницы 15 млн рублей в качестве первой части взятки, размер которой составлял 25 млн рублей.

23 мая один из обвиняемых, действуя с сообщником, получил вторую часть взятки - 10 млн рублей. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.