СМИ: Верховный суд в Праге отменил оправдательный приговор по делу россиянина Франчетти

Он был задержан в сентябре 2021 года в Чехии на основании запроса Украины

ПРАГА, 25 мая. /ТАСС/. Верховный суд в Праге отменил вынесенный городским судом чешской столицы 20 октября 2022 года оправдательный приговор по делу гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в сентябре 2021 года в Чехии на основании запроса Украины. Об этом сообщило в четверг информационное агентство CTK.

Верховным судом в Праге дело Франчетти, обвинявшегося в создании в Крыму организованной преступной группировки (ОПГ), выполнявшей разведдеятельность в пользу РФ в период событий 2014 года на полуострове, было возвращено на рассмотрение в городской суд столицы. Россиянин в конце октября прошлого года покинул Чехию и воссоединился с семьей в Севастополе.

Прокуратура, в ведении которой находилось дело Франчетти, уже в день вынесения ему оправдательного приговора выразила несогласие с данным вердиктом. Надзорное ведомство оспорило его в Верховном суде в Праге. Согласно чешскому законодательству, за создание ОПГ с целью проведения террористической деятельности, что относится к делу Франчетти, грозит до 15 лет заключения, отметило агентство.