На Украине в трех регионах обесточено более 100 населенных пунктов

Речь идет о Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 100 населенных пунктов обесточено в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго Украины.

"Обесточено более 100 населенных пунктов в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. В ведомстве утверждают, что населенные пункты обесточены из-за непогоды.

По информации Минэнерго, в Черновицкой области зафиксировано повреждение линий электропередачи и обесточены потребители в одном из районов. В ведомстве добавили, что в Киевской области без электроснабжения остаются более 3 тыс. потребителей. Есть проблемы у жителей Сумской, Харьковской и Черниговской областей, а также на подконтрольной украинским войскам территории Херсонской области.