В горах Дагестана туристка из Екатеринбурга сорвалась со скалы

У пострадавшей имеются множественные переломы

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Спасатели направились в село Гамсутль в Дагестане, где туристка из Екатеринбурга сорвалась со скалы и не может самостоятельно выбраться из-за полученных травм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

"По системе "112" поступила информация, что Гамсутле Гунибского района девушка упала с небольшого обрыва, требуется медпомощь. Пострадавшая из Екатеринбурга. Бригада скорой помощи и спасатели Чародинского ПСП и направлены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно установлено, что у пострадавшей зафиксировали множественные переломы, перелом основания черепа, она находится не в сознании.

"Планируется забрать ее вертолетом санавиации. Девушка 1983 года рождения. Она числилась в общей группе из 18 человек (эта группа не зарегистрирована), которые приехали в Гамсутль на экскурсию", - отметили в МЧС.

О состоянии пострадавшей

Врачам и спасателям удалось добраться до туристки.

"Врач Чохской участковой больницы в настоящий момент оказывает медпомощь и эвакуирует вместе с сотрудниками МЧС туристку, которая сорвалась в ущелье близ села Гамсутль. Девушка находится в тяжелом состоянии с множественными переломами и черепно-мозговой травмой. Спасатели и медики с трудом добрались до нее по горным тропинкам", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

По его словам, в то же время проводятся лечебные процедуры и максимально щадящая эвакуация до ближайшего стационара пострадавшей.

"Вопрос оказания медпомощи ей находится на контроле министра здравоохранения Республики Дагестан. Далее планируется транспортировка пострадавшей вертолетом Дагестанского центра медицины катастроф в республиканский стационар", - добавили в ведомстве.

По факту инцидента организована проверка региональной прокуратурой. По данным ведомства, девушка упала при переходе между строениями.

Известный среди туристов аул Гамсутль находится на высоте более 1 400 м над уровнем моря. Аул пустует, в народе его прозвали "аул-призрак". Сейчас аул в туристической карте Дагестана упоминается наравне с Дербентом, Сулакским каньоном, барханом Сарыкум, Хучнинским водопадом.