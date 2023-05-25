В Москве полицейский похитил 222 тыс. рублей, сданные в отдел как находка

Мужчина заменил деньги на муляжи и скрылся

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудник полиции Москвы похитил более 220 тыс. рублей, переданных в отдел в качестве находки, заменив деньги на муляжи настоящих купюр. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что 19 апреля гражданка обнаружила в парке бесхозную куртку с денежными средствами в кармане, после чего передала находку в ОМВД России по району Ростокино города Москвы. В дальнейшем было обнаружено, что часть денежных средств заменена на полиграфические банкноты", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что сотрудники собственной безопасности установили, что находившийся в свободное от службы время сотрудник дежурной части заменил часть денег в размере 222 тыс. рублей муляжами и скрылся с похищенным. "При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в отношении полицейского возбуждено уголовно дело (по ст. 285 и ст. 158 УК РФ).