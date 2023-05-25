В Калмыкии объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

В связи с этим прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи

ЭЛИСТА, 25 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Калмыкии предупреждает жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с до субботы.

"Штормовое предупреждение. По данным северо-кавказского управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 25 мая, в течение суток 26 мая местами на территории Калмыкии ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении на сайте главка ведомства.

В связи с этим прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий. Возможно повреждение и гибель сельскохозяйственных культур, цветущих растений.