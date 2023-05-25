Экоактивисты распылили порошковую краску на выставке цветов в Челси

Движение требует от правительства немедленно запретить разработку новых нефтегазовых месторождений в стране

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Активисты кампании общественного неповиновения Just stop oil ("Просто остановите нефть") распылили в четверг оранжевую порошковую краску на выставке цветов и ландшафтного дизайна в лондонском районе Челси. Двухминутное видео демарша движение, которое требует от правительства немедленно запретить разработку новых нефтегазовых месторождений в стране, распространило на своей странице в Twitter.

На нем видно, как три активистки в майках с лозунгом Just stop oil перелезли через невысокое ограждение, после чего достали из своих сумок пакеты с краской и начали распылять ее, выкрикивая предупреждения о приближающейся экологической катастрофе. "Какая цель в садах, если вы не можете вырастить еду?" - спрашивали активистки, пока их не увела охрана.

Организаторы выставки убрали большинство краски, сообщив, что акция протеста не повлияла на проведение масштабного смотра цветов, который начался в понедельник и продлится до субботы.

Как говорится в заявлении лондонской полиции, три человека были задержаны на выставке "по подозрению в хулиганстве". Начато расследование инцидента.

Выставка цветов с 1913 году ежегодно проходит на территории Королевского госпиталя в Челси. Общество ежегодно приглашает к участию в нем крупные фирмы, занимающиеся продажами саженцев, селекционеров и ландшафтных дизайнеров, которые представляют новые сорта растений, эстетические концепции, задают новые тенденции на будущий год.

О движении

Во второй половине прошлого года члены движения постоянно перекрывали в час пик самые оживленные автотрассы и дороги, обливали краской автосалоны, штаб-квартиры корпораций, бутики дорогих брендов, а также атаковали произведения искусства. Так, они вылили суп на картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Подсолнухи" в Национальной галерее и попытались испортить ряд других полотен.

С конца апреля участники Just stop oil стали практически ежедневно выходить на улицы Лондона, мешая движению транспорта. Как сообщили накануне в Скотленд-Ярде, противодействие активистам кампании обошлось за месяц полиции в £3,5 млн ($4,3 млн), а объем потраченного на это служебного времени эквивалентен 11 тыс. смен.