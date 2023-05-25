В Югре возбудили дело после пожара на теплоходе

В результате инцидента погиб один человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено после пожара на теплоходе "РТ-377" в Ханты-Мансийском автономном округе, где один человек погиб и пять получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Уральской транспортной прокуратурой взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщили в управлении Ространснадзора по Уральскому федеральному округу, 23 мая во время ночной стоянки в районе поселка Зенково в Югре на теплоходе "РТ-377" произошли хлопок и пожар. По данным ведомства, один человек погиб, пять человек были доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. При тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь. Ространснадзор начал проверку по факту случившегося.

По данным СК РФ, погибший - капитан судна, происшествие произошло на берегу протоки "Чебытово" в районе Северо-Приобского месторождения при заправке речного судна. Как отмечал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, двое в состоянии средней степени тяжести доставлены в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, двое получают медицинскую помощь амбулаторно, один пострадавший осмотрен на месте, дальнейшая медицинская помощь не потребовалась.