На Украине водителю Киево-Печерской лавры предъявили обвинение в поддержке России

В сообщении СБУ утверждается, что подозреваемый якобы отрицал существование Украины и поддерживал РФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение по статье уголовного кодекса страны штатному водителю Киево-Печерской лавры. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, утверждается, что подозреваемый якобы отрицал существование Украины и поддерживал Россию. "Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины", - заявили в спецслужбе.

Отмечается, что водителя лавры обвиняют по статье УК об "оправдании, признании правомерными и отрицании" действий России, которые на Украине расценивают как "агрессию", а также за "глорификацию" (прославление) участников специальной военной операции.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - накалилась до предела в конце марта. Власти разорвали с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти требования, назвав их незаконными, обе стороны обратились в суд.

С 30 марта сторонники УПЦ начали ежедневно собираться возле обители. Они оставались там до наступления темноты и часами пели псалмы и читали молитвы. Прихожане, протестуя против решения властей, блокировали работу комиссии украинского министерства культуры по приему и передаче имущества, не пропуская ее в помещения обители. На территории лавры возникали потасовки, несколько верующих были задержаны полицией по обвинению в хулиганстве. В то же время у стен монастыря собирались противники УПЦ, которые выкрикивали лозунги и оскорбления, стараясь заглушить религиозные песнопения. Некоторые вели себя агрессивно, пытаясь спровоцировать конфликты.