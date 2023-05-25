Жителя Калмыкии осудили на 15 лет колонии за убийство и покушение на убийство трех мужчин

Мужчина вину в совершении преступления не признал

ЭЛИСТА, 25 мая. /ТАСС/. Суд в Калмыкии в четверг приговорил жителя Элисты к 15 годам колонии строгого режима за убийство одного человека и покушение на убийство еще трех человек. Обвинительный приговор вынесен на основании вердикта присяжных заседателей, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

"Собранные следователями доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного приговора 60-летнему жителю республики. На основании вердикта присяжных заседателей он признан виновным по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц). Судом подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в отношении жителя Элисты, который в ходе конфликта с четырьмя мужчинами убил одного из них и ранил остальных. Его задержали в сентябре 2022 года.

Следствием и судом установлено, что ночью 16 сентября 2022 года подсудимый, будучи пьяным, на фоне произошедшего конфликта с ранее незнакомыми четырьмя мужчинами нанес им множественные удары ножом. От полученных ранений 39-летний мужчина умер на месте происшествия, остальные трое остались живы благодаря помощи медработников.

В судебном заседании подсудимый вину не признал и выдвинул версию о самообороне, уточнили журналистам в пресс-службе прокуратуры республики.